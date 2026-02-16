Magione partiti i lavori di riqualificazione dell’area sportiva di Ventinella

A Magione, i lavori di riqualificazione dell’area sportiva di Ventinella sono iniziati a causa dell’usura accumulata nel tempo. Gli operai stanno sistemando il campo e rimuovendo le strutture danneggiate, per rendere lo spazio più sicuro e funzionale per i giovani del quartiere.

Il Comune di Magione annuncia la partenza dei lavori di riqualificazione dell'area sportiva di Ventinella. Secondo quanto anticipa il sindaco Massimo Lagetti "è già programmato un ulteriore intervento sul campo da gioco, che riguarderà l'inerbimento del manto, per un investimento aggiuntivo di 100mila euro". "Si tratta di un'opera attesa da tempo – spiega il primo cittadino magionese - che mette le frazioni di Villa e Soccorso nella condizione di avere un'area sportiva con due campi da calcio funzionali, un campo da padel, una palestra completamente riqualificata in cui sono già presenti molte attività.