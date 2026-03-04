Partiti i lavori di riqualificazione dell’ex scuola Paolini a Ferentino

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’ex scuola Paolini a Ferentino. Il progetto riguarda l’edificio che è in gestione dalla Provincia di Frosinone e si trova in comodato d’uso gratuito. Il Sindaco di Ferentino ha comunicato ufficialmente l’avvio degli interventi di ristrutturazione. La riqualificazione prevede interventi specifici sull’immobile, senza ulteriori dettagli sui tempi o i contenuti.

Il Sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, ha annunciato l’avvio dei lavori presso l’edificio dell’ex scuola Paolini, attualmente gestito dalla Provincia di Frosinone in comodato d’uso gratuito. Al termine degli interventi, la struttura tornerà a ospitare attività scolastiche, offrendo spazi moderni e funzionali per studenti e personale. L’iniziativa nasce dal finanziamento di 7 milioni di euro ottenuto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza durante la precedente amministrazione provinciale guidata da Antonio Pompeo. Dopo alcuni rallentamenti legati ad adeguamenti progettuali e approfondimenti tecnici, l’intervento ha ripreso slancio grazie all’impegno della nuova amministrazione provinciale, guidata da Luca Di Stefano, con il contributo dei consiglieri provinciali Luigi Vittori e Luca Zaccari. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Riqualificazione dell’acquedotto: partiti i lavori e modifiche alla viabilitàL'amministrazione comunale e Hera invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata che potrebbe...

Magione, partiti i lavori di riqualificazione dell’area sportiva di VentinellaIl Comune di Magione annuncia la partenza dei lavori di riqualificazione dell’area sportiva di Ventinella.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Partiti i lavori di riqualificazione....

Temi più discussi: Partiti i lavori sul ponte ferroviario del Baccatoio; Salaria, partiti i lavori per il raddoppio e la messa in sicurezza nel tratto Roma-Rieti; Teatro Rossini, partiti i lavori; Biancani e Pozzi: Il Teatro è il cuore della vita culturale della città. Obiettivo: riportarci il ROF nell’estate 2026 e le rassegne previste da settembre; Parco di Via Anderlini - iniziati i lavori preliminari di riqualificazione.

Quarona, partiti i lavori di consolidamento al cimitero del capoluogo: due interventi per mettere in sicurezza l’ala sinistraA Quarona, in Valsesia, sono iniziati i lavori di consolidamento del cimitero del capoluogo, come anticipato nel Consiglio comunale di settembre 2025. Gli interventi riguardano la struttura più recent ... valsesianotizie.it

Partiti i lavori di bonifica in viale Emilia a Riccione, le fasi del cantiereSono in corso a Riccione i lavori di bonifica stradale in viale Emilia, partiti lo scorso lunedì 2 marzo come da programma. L'intervento si è reso necessario per ripristinare la sicurezza della sede s ... newsrimini.it

Radio1 Rai. . Gli italiani rimasti bloccati. Partiti i primi voli per riportarli a casa. Ieri sera a Malpensa e Fiumicino atterrati 3 aerei provenienti da Abu Dhabi e dall'Oman. A bordo 450 nostri connazionali. Tra loro anche i 200 giovani impegnati in un progetto di st facebook

La Metro C va avanti! Partiti i nuovi cantieri per 6 nuove Stazioni e il prolungamento della linea #metroC. x.com