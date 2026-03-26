Franco Cardini | Ebraismo e Islam estremamente simili tra loro

Durante un evento organizzato dall’Università di Pisa, uno storico del medioevo ha affermato che l’ebraismo e l’islam condividono molte somiglianze, sottolineando le affinità tra le due religioni. La discussione si è svolta nell’ambito di una rassegna dedicata alla storia e alle culture religiose, attirando un pubblico interessato alle relazioni tra queste tradizioni. L’intervento ha suscitato attenzione tra i partecipanti, con approfondimenti sui collegamenti tra le due fedi monoteiste.