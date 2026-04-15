Montedoro | l’ufficio postale si sposta in mobilità per un mese

L’ufficio postale di Montedoro sarà temporaneamente chiuso per un mese presso la sede abituale, a causa di interventi strutturali programmati. La sospensione delle attività sarà valida fino a conclusione dei lavori, che sono parte di un progetto di riqualificazione. Durante questo periodo, i servizi saranno disponibili presso una sede mobile che sarà allestita nelle vicinanze. La riapertura è prevista al termine dei lavori.

L’ufficio postale di Montedoro subirà una sospensione temporanea delle attività presso la sua sede abituale per permettere l’esecuzione di interventi strutturali legati al Progetto Polis. Per garantire la continuità dei servizi ai cittadini, le operazioni saranno spostate in un ufficio mobile posizionato nel cortile della Casa della Donna, adiacente all’aula consiliare, per una durata stimata di circa trenta giorni. La logistica del servizio mobile e gli orari garantiti. Il sindaco Bufalino ha delineato i dettagli operativi per gestire questo passaggio necessario, assicurando che la cittadinanza possa continuare a usufruire delle prestazioni postali senza interruzioni sostanziali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montedoro: l’ufficio postale si sposta in mobilità per un mese Monte Porzio, l’ufficio postale chiuso per un mese e mezzoL’ufficio postale di Monte Porzio, in via Gramsci, rimarrà chiuso al pubblico da domani al 2 aprile, per consentire l’avvio dei lavori di... Lavori per il progetto Polis, l'ufficio postale di Fossacesia chiude per oltre un meseDurante il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Mozzagrogna, situato in via Roma n.