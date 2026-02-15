Monte Porzio l’ufficio postale chiuso per un mese e mezzo
L’ufficio postale di Monte Porzio, situato in via Gramsci, chiude per un mese e mezzo a causa dei lavori di ristrutturazione. Nei prossimi giorni, il personale inizierà gli interventi per aggiornare gli spazi e migliorare i servizi digitali. Durante questo periodo, i cittadini dovranno rivolgersi ad altri punti di assistenza vicini.
L’ufficio postale di Monte Porzio, in via Gramsci, rimarrà chiuso al pubblico da domani al 2 aprile, per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento legati al ‘Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale’. "Un intervento importante – sottolinea una nota del sindaco Marco Moscatelli -, realizzato anche grazie all’impegno e alla spinta dell’amministrazione comunale, che permetterà di offrire in futuro servizi più moderni, accessibili e vicini ai bisogni dei cittadini". Durante questo mese e mezzo di chiusura, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di San Michele al Fiume (in via Vittorio Emanuele 27), aperto da lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45, che dista 6 chilometri da Monte Porzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ufficio postale chiuso, cresce la protesta
A Savignano sul Rubicone, l’ufficio postale rimane chiuso, causando notevoli disagi ai cittadini.
Chiuso per lavori l'ufficio postale di Fornacette
Poste Italiane informa che l'ufficio postale di Fornacette, in piazza Kolbe 10, Calcinaia, sarà chiuso a partire da domani 23 gennaio per lavori di ristrutturazione.
