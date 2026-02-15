Monte Porzio l’ufficio postale chiuso per un mese e mezzo

L’ufficio postale di Monte Porzio, situato in via Gramsci, chiude per un mese e mezzo a causa dei lavori di ristrutturazione. Nei prossimi giorni, il personale inizierà gli interventi per aggiornare gli spazi e migliorare i servizi digitali. Durante questo periodo, i cittadini dovranno rivolgersi ad altri punti di assistenza vicini.

L’ufficio postale di Monte Porzio, in via Gramsci, rimarrà chiuso al pubblico da domani al 2 aprile, per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento legati al ‘Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale’. "Un intervento importante – sottolinea una nota del sindaco Marco Moscatelli -, realizzato anche grazie all’impegno e alla spinta dell’amministrazione comunale, che permetterà di offrire in futuro servizi più moderni, accessibili e vicini ai bisogni dei cittadini". Durante questo mese e mezzo di chiusura, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di San Michele al Fiume (in via Vittorio Emanuele 27), aperto da lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45, che dista 6 chilometri da Monte Porzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

