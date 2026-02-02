Zona rossa a Montecatini? Non basta vogliamo l’esercito

A Montecatini i residenti sono scesi in piazza chiedendo più sicurezza. Dopo le recenti tensioni, alcuni cittadini sono andati oltre, chiedendo l’intervento dell’esercito per garantire l’ordine pubblico. La proposta ha sollevato molte polemiche, ma la richiesta di misure più dure resta forte tra la popolazione.

Montecatini Terme (Pistoia), 2 febbraio 2026 – A Montecatini nasce un nuovo movimento di cittadini: ’Strade sicure’. Portavoce è Michele Lubrani, che spiega la proposta del gruppo: «La comunità, è scossa da un’escalation di violenza che, nel giro di poche settimane – scrive – ha trasformato il centro cittadino in un bollettino di guerra. Proprio per questo, oggi più che mai, emerge una necessità superiore: restare uniti come comunità, oltre ogni bandiera politica. In risposta a questa situazione, ringraziamo il prefetto Angelo Gallo Carrabba e tutti coloro che si sono impegnati per l’istituzione della cosiddetta ’zona rossa’ nell’area immediatamente a ridosso del centro cittadino, compresa tra la stazione ferroviaria Centro e la Basilica di Santa Maria Assunta». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Montecatini Terme

Montecatini, 20 gennaio 2026 – Si è svolto oggi un vertice sulla gestione della zona rossa in città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Montecatini Terme

Minacciava i passeggeri con le forbici. Primo ordine di allontanamento dopo l’istituzione della zona rossa a MontecatiniMontecatini Il primo ordine di allontanamento previsto dalla Zona Rossa cittadina, in vigore da mercoledì 21 gennaio, è caduto sul capo di un 31enne di nazionalità nigeriana domiciliato a San Marcello ... msn.com

