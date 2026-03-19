A Lecco, il centro città è stato dichiarato zona rossa per tre mesi, con accesso limitato e controlli più serrati. Questa decisione è stata presa in seguito all’accoltellamento avvenuto a fine febbraio in stazione, che ha provocato la morte di un ragazzo di 19 anni. Il prefetto ha disposto misure di vigilanza rafforzata per garantire maggiore sicurezza nell’area interessata.

Lecco, 19 marzo 2026 – Metà Lecco blindata. Dopo l’accoltellamento che a fine febbraio è costato la vita a Amer, un egiziano di 19 anni ucciso da un 25enne magrebino durante una rissa in stazione, il prefetto di Lecco Paolo Ponta ha istituito una zona rossa a vigilanza rafforzata. Accoltella un ragazzo e spruzza spray urticante a un altro per questioni di spaccio: arrestato per tentato omicidio Massima vigilanza. È molto ampia, che comprende piazze e strade vicino alla stazione e al municipio, tutto il centro storico, sagrati delle chiese, sottopassi, aree vicino a centri commerciali e scuole. All’interno del perimetro individuato, poliziotti, carabinieri e operatori delle forze dell’ordine potranno effettuare controlli e perquisizioni mirate, ma anche disporre l’allontanamento per 48 ore di quanti sono ritenuti soggetti pericolosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zona rossa per tre mesi a Lecco: il centro città blindato dopo l’omicidio del 19enne accoltellato in stazione

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