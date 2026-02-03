Fanano commemorazione lungo la linea Gotica con soldati americani | video

A Fanano si è svolta una cerimonia commemorativa lungo la linea Gotica, con la presenza di soldati americani. I partecipanti hanno rivissuto un momento di grande emozione, ricordando le sofferenze e le battaglie della fine della Seconda Guerra Mondiale. La giornata è stata segnata da ricordi e testimonianze che hanno tenuto vivo il senso di quel passato.

Un momento di emozione per ricordare quanto accaduto nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale. Presente anche Daniel Driscoll, segretario dell'esercito di Trump. Durante le celebrazioni per gli 81 anni dalla liberazione dell'Appennino, Fanano ha accolto a sorpresa Daniel Driscoll, il segretario dell'esercito di Trump.

