Museo della Linea Gotica Rubati due reperti bellici tra cui la mitragliatrice Mg

Due reperti storici della Seconda guerra mondiale sono stati rubati dal Museo della Linea Gotica a Vernio. Tra gli oggetti scomparsi ci sono due pezzi di grande valore, tra cui una mitragliatrice Mg. La scoperta del furto è avvenuta recentemente, ma non sono stati ancora forniti dettagli su come si sia verificato. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Spariti due importanti reperti bellici della Seconda guerra mondiale dalla Mostra permanente della Linea Gotica di Vernio. Il furto è stato messo a segno lo scorso weekend: probabilmente i ladri si sono introdotti nella sala espositiva forzando uno degli infissi e una volta all’interno hanno portato via i cimeli appartenuti ai soldati che tra il 1944 e il 1945 combatterono nella zona della Torricella, luogo di accesi scontri fino ai giorni della Liberazione. Ad essere sottratti sono stati uno zainetto militare dell’esercito Usa e una mitragliatrice tedesca MG 42 (abbreviazione di Maschinengewehr 42) calibro 7,92, che fu sviluppata dall’industria bellica della Germania nazista ed entrata in servizio, durante la guerra, nel 1942. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo della Linea Gotica. Rubati due reperti bellici tra cui la mitragliatrice Mg Articoli correlati Leggi anche: Museo Linea Gotica. Carro armato Sherman torna a Montemurlo Museo Civico, appuntamento per conoscere la storia della Pieve di San Giorgio attraverso i repertiLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Domenica... Una selezione di notizie su Museo della Linea Temi più discussi: Museo della Linea Gotica. Rubati due reperti bellici tra cui la mitragliatrice Mg; Furto al museo della Linea Gotica di Vernio: rubati alcuni reperti della mostra permenente; Museo della Guerra, cda confermato. In arrivo altri preziosi cimeli. Cercasi nuovo spazio espositivo; Otto nuovi musei entrano a far parte del Sistema Museale regionale. Tutti al Museo della Linea GoticaIl Museo storico della Linea Gotica di Casinina celebra la Festa della Liberazione con aperture speciali e testimonianze uniche. Fondato dal professor Giovanni Tiberi, il museo è un punto di ... ilrestodelcarlino.it Museo della Linea Gotica. Donati nuovi cimeli appartenuti a Ivan J. HoustonOggi la grande giornata con parata storica e una pianta d’ulivo, simbolo di pace. Emozionante il video proiettato venerdì con la testimonianza di Lamberto Mennucci. E’ prevista per oggi alle ore 14.30 ... lanazione.it Le lacrime di Nunziatina: a 88 anni rivive l’inferno della Linea Gustav nel Museo della “Linea Gustav - Fronte Garigliano” di Castelforte Ci sono ferite che il tempo non rimargina, ma trasforma in memoria viva. Lo ha dimostrato Nunziatina Vitale, classe 1938, pr - facebook.com facebook