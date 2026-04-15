Mondragone in lutto | addio straziante per il giovane Gabriele

Mondragone si trova in lutto per la scomparsa di un giovane, deceduto nelle ultime ore del 15 aprile 2026. La comunità si è raccolta intorno alla notizia, che ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e cittadini. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un senso di vuoto e sgomento tra chi conosceva il ragazzo. La città si prepara a ricordarlo in modo semplice e rispettoso.

Il silenzio e il dolore avvolgono Mondragone dopo la notizia della morte prematura di Gabriele, avvenuta nelle ultime ore del 15 aprile 2026. Il giovane di 32 anni ha lasciato un vuoto improvviso nella comunità locale, scatenando una reazione di profondo sgomento tra chi lo conosceva per le sue doti umane e la sua costante presenza sociale. La scomparsa di Gabriele ha colpito duramente il nucleo familiare composto dal padre Santino, dalla madre Sestilia Martucci e dal fratello, oltre a tutti i congiunti che oggi affrontano l’impatto di questa perdita inaspettata. La città intera si sta stringendo attorno ai cari in un momento di estrema fragilità, testimoniando l’affetto per una persona descritta da molti come socievole, gentile e sempre pronta ad aiutare il prossimo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondragone in lutto: addio straziante per il giovane Gabriele Notizie correlate Fagnano Olona nel lutto: addio a Gabriele, 24 anni, giovane spento troppo presto. Cordoglio del sindaco Baroffio.Fagnano Olona piange la scomparsa improvvisa di Gabriele Giorgetti, giovane cittadino di soli 24 anni. Addio mister, calcio costretto all’ultimo saluto: lutto strazianteIl mondo del calcio è in lutto per la scomparsa del grande allenatore: i tifosi sono distrutti dal dolore. Aggiornamenti e dibattiti MONDRAGONE piange Gabriele, morto a 32 anniL’ultimo saluto a Gabriele sarà celebrato domani, giovedì 16 aprile, alle ore 16:00 presso la Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale di via Genova ... casertace.net MONDRAGONE - Il giorno del dolore Rayan finalmente torna a casa, mercoledì i funerali del 15enne: proclamato il lutto cittadino18:30:16 MONDRAGONE. Dopo quattordici mesi di dolore, attesa e domande senza risposta, la salma di Rayan Mdallel tornerà finalmente nella sua città. Il feretro del quindicenne arriverà a Mondragone ma ... casertafocus.net