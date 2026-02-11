Fagnano Olona nel lutto | addio a Gabriele 24 anni giovane spento troppo presto Cordoglio del sindaco Baroffio

Fagnano Olona piange la perdita di Gabriele Giorgetti, un ragazzo di soli 24 anni che se n’è andato troppo presto. La comunità è in lutto e il sindaco Baroffio esprime il suo cordoglio per questa morte improvvisa.

Fagnano Olona nel Dolore: Scompare a 24 anni Gabriele Giorgetti. Fagnano Olona piange la scomparsa improvvisa di Gabriele Giorgetti, giovane cittadino di soli 24 anni. La notizia ha sconvolto la comunità, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Il sindaco Marco Baroffio ha espresso il suo cordoglio, ricordando Gabriele come un’anima gentile e luminosa. Un Addio Inatteso: La Comunità Sgomenta. La prematura scomparsa di Gabriele Giorgetti ha lasciato un vuoto incolmabile a Fagnano Olona, un piccolo centro in provincia di Varese. La notizia, rapidamente diffusa nella giornata di ieri, 11 febbraio 2026, ha destato sgomento tra amici, conoscenti e l’intera cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

