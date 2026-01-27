Addio mister calcio costretto all’ultimo saluto | lutto straziante

Il mondo del calcio piange la scomparsa di un grande allenatore, un lutto che coinvolge tifosi e appassionati. La sua perdita rappresenta un momento di grande tristezza per il settore e per tutti coloro che lo avevano stimato e seguito nel corso degli anni.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa del grande allenatore: i tifosi sono distrutti dal dolore. Il calcio italiano è in lutto per la perdita di un altro grande allenatore. I tifosi sono in lacrime per la scomparsa del tecnico che aveva lasciato un segno, non solo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di essere allenati da lui ma anche in coloro che avevano avuto modo di apprezzarne le qualità sul piano umano. Non a caso in tanti hanno voluto lasciare un messaggio per ricordarlo ed esprimere la massima vicinanza ai familiari. Paolo Ferrario, storico allenatore del calcio bresciano, è venuto a mancare all’età di 83 anni.🔗 Leggi su Sportface.it

