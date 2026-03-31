Mondo ATA posizioni economiche | quando saranno pubblicate le graduatorie + il meglio della settimana Iscriviti gratuitamente

Nella settimana appena trascorsa, è stata annunciata l’imminente pubblicazione delle graduatorie relative alle posizioni economiche nel settore ATA. La newsletter

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