Il match tra Turchia e Romania, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, si svolgerà il 26 marzo alle 18:00 a Istanbul. Le formazioni sono state annunciate e le quote puntano i favori sui padroni di casa. Si tratta di una delle sfide decisive per la qualificazione europea, con le squadre che cercano di ottenere punti utili per la corsa mondiale.

Siamo arrivati a un momento molto atteso: l’assegnazione degli ultimi posti per le squadre europee per il mondiale. Ci sono ancora 4 possibilità di guadagnarsi un posto al sole per la prossima estate: la Turchia è una delle compagini che ha legittime ambizioni di rompere il digiuno di partecipazioni, che dura addirittura dal 2002, quando. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Turchia-Romania (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Padroni di casa favoriti a Istanbul

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