La partita tra la Repubblica Ceca e l’Irlanda, valida per le qualificazioni mondiali in Europa, si giocherà il 26 marzo 2026 alle 20:45. Le formazioni sono state annunciate, e le quote indicano i favori per la squadra di casa. Entrambe le nazionali sono alla ricerca di una qualificazione che manca da tempo, e questa gara rappresenta un passaggio chiave per la conquista del biglietto per il torneo.

Rep. Ceca e Irlanda si contendono un posto nella finale degli spareggi per il prossimo mondiale: la posta in palio, altissima per ovvie ragioni, è ulteriormente accresciuta dal fatto che entrambe le nazionali stanno vivendo un lungo digiuno di partecipazioni. L’ultima apparizione dei cechi è quella del 2006, mentre gli irlandesi non giocano un mondiale. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rep. Ceca-Irlanda (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Padroni di casa coi favori del pronostico

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