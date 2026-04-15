Mondiali 2026 Iran fuori e Italia possibile ripescata? Palmeri fa chiarezza | Pura speculazione

Durante una discussione su X, il giornalista sportivo ha commentato una delle ipotesi di ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026, definendola una pura speculazione. La questione riguarda anche l’esclusione dell’Iran dalla competizione, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali sulle possibilità di reinserimento della squadra italiana. Nessun dettaglio ufficiale è stato fornito, e le voci restano al momento solo ipotesi senza fondamento concreto.

di Stefano Cori Mondiali 2026, Tancredi Palmeri su X commenta duramente una delle ipotesi di ripescaggio per l’Italia. Sono passati 15 giorni da quel Bosnia-Italia che è costata l’eliminazione degli Azzurri che non prenderanno parte al prossimo Mondiale. Com’era ampiamento previsto in questo periodo oltre alle varie discussioni sul come rifondare il calcio italiano sono spuntate varie ipotesi di ripescaggio. L’ultima riguarderebbe la possibilità di uno spareggio a quattro che coinvolgerebbe Italia, Danimarca e due squadre asiatiche in caso di mancata partecipazione dell’Iran. Sulla questione ha fatto chiarezza il giornalista Tancredi Palmeri su X.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiali 2026, Iran fuori e Italia possibile ripescata? Palmeri fa chiarezza: «Pura speculazione» Notizie correlate Mondiali di calcio, Iran (quasi) fuori: chi potrebbe essere ripescataÈ sempre più improbabile che l’Iran possa partecipare ai prossimi Campionati mondiali: cosa prevede il regolamento Fifa in questi casi La delicata... Italia ripescata ai Mondiali: perché ora è spuntata fuori l’ipotesi di un super-playoffL’Italia può essere ripescata ai Mondiali? Tra regolamenti vaghi, equilibri geopolitici e precedenti limitati, sguazzano le ipotesi di chi vuole... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Italia ripescata ai Mondiali 2026? Il caso Iran e cosa dice la FIFA; Italia ripescata ai Mondiali al posto dell'Iran? L'ipotesi del super playoff, il precedente e le nostre possibilità (poche); Iran, nuova richiesta alla Fifa per partecipare ai Mondiali in Usa; L'Iran: Per giocare negli Usa chiediamo rigide misure di sicurezza. Iran fuori dai Mondiali? Super-playoff per l’Italia? Ecco cosa sta succedendoLa posizione ufficiale è chiara, ma il clima resta carico di dubbi. I Mondiali 2026 rischiano di trasformarsi in un caso politico-sportivo internazionale dopo la decisione della FIFA sull’Iran, tra ... giornalelavoce.it Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran spegne le speranze? Il ct: Ci saremoL' Iran spegne le speranze di ripescaggio dell'Italia per i prossimi Mondiali? Dopo la sconfitta nella finale degli spareggi europei contro la Bosnia, la Nazionale era pronta a giocarsi la carta ripes ... adnkronos.com Alberto Rimedio chiarisce le speranze dell'Italia per il ripescaggio ai Mondiali 2026 Durante un intervento al Festival della Comunicazione alla Sapienza di Roma, Alberto Rimedio ha fatto chiarezza sul possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 in cas facebook #Bertolucci profetico sull'Italia ai Mondiali: il commento nella finale di #Wimbledon del 2001 è un terribile presagio x.com