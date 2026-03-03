Mondiali di calcio Iran quasi fuori | chi potrebbe essere ripescata

La nazionale di calcio dell’Iran rischia di essere esclusa dai prossimi Mondiali in Nord America a causa della situazione internazionale nella regione. Con la guerra in Medio Oriente in corso, le possibilità di partecipazione sono ormai molto basse e si discute di un eventuale ripescaggio. La decisione finale è ancora da definire, ma l’esclusione appare ormai quasi certa.

È sempre più improbabile che l’Iran possa partecipare ai prossimi Campionati mondiali: cosa prevede il regolamento Fifa in questi casi La delicata situazione internazionale con l’attuale guerra in Medio Oriente fa sì che al 99% la Nazionale di calcio dell’Iran non possa prendere parte al prossimo Campionato Mondiale in Stati Uniti, Messico e Canada. L’Iran ha già strappato da diverso tempo il pass per la massima competizione calcistica del mondo e inserita nel gruppo G con Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto. Calendario alla mano, gli iraniani dovrebbero esordire contro la Nuova Zelanda il 15 giugno a Los Angeles, il 21 giugno la seconda gara (nella stessa città americana) contro il Belgio e il 26 giugno la gara contro l’Egitto nella città di Seattle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran, a rischio la partecipazione ai Mondiali di calcioAGI - Il conflitto in Iran che sta infiammando in Medio Oriente si abbatte anche sullo sport.

