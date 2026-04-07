Viola come il Mare 3 divieti di sosta e chiusure a intermittenza per le auto da Mondello al Foro Italico

Dal 11 al 25 aprile, in occasione delle riprese di Viola come il Mare 3, il Comune ha disposto divieti di sosta e chiusure temporanee della strada tra Mondello e il Foro Italico. Le modifiche alla viabilità sono state rese note per consentire le riprese della serie tv con Francesca Chillemi. Le restrizioni saranno in vigore in diversi momenti e zone lungo il percorso interessato.

Il Comune ha previsto una serie di modifiche temporanee al traffico in occasione delle riprese della serie tv, che si terranno in città dall’11 al 25 aprile. Ecco tutte le strade interessate Il Comune ha disposto un ampio piano di modifiche temporanee alla viabilità in occasione delle riprese di Viola come il Mare 3, serie tv con Francesca Chillemi, in programma dall'11 al 25 aprile prossimo. L'ordinanza emanata dall'ufficio Traffico prevede l’istituzione di numerosi divieti di sosta con rimozione coatta e chiusure temporanee al traffico veicolare e pedonale, soprattutto nelle zone costiere e nel centro storico. Tra le aree... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Campidoglio dà il via libera al nuovo campo Centrale del Foro Italico da 12.500 postiAGI - La Giunta di Roma Capitale ha approvato la proposta di delibera per la riqualificazione architettonica e funzionale dello stadio "Centrale" del...

Frosinone, lavori in Via Aldo Moro: chiusure e divieti di sosta dal 18 al 25 febbraioModifiche alla viabilità per interventi ACEA: rotatoria Matusa II chiusa e divieti di circolazione e sosta su Via Po e Via Aldo Moro, con rimozione...

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Preparati al #Weekend Lazio–Parma: divieti sosta/chiusure area Foro Italico V.le Medaglie d’Oro: lavori, bus deviati (fino a dom) Metro C cantieri: modifiche viabilità via Barletta Tangenziale Est: divieto notturno in due tratti bit.ly/49T6GJh #RSM x.com