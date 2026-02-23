La sagra della polenta a due passi da Milano

La sagra della polenta a Segrate nasce dalla passione locale per questa tradizione culinaria e dalla voglia di coinvolgere la comunità. Il evento si svolge nel centro cittadino, attirando famiglie e appassionati di cucina tradizionale con dimostrazioni dal vivo e assaggi gratuiti. Durante i tre giorni, vengono proposte varianti di polenta, dalle più semplici alle più creative. La manifestazione apre le porte a chi desidera scoprire i sapori autentici della zona.

Da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo a Segrate arriva il 'Polenta Fest', una tre giorni dedicata al mondo della polenta in tutte le sue declinazioni. Per tre giorni sarà possibile mangiare dalla mattina alla sera e assistere a spettacoli di artisti di strada.

A Sermoneta la Sagra della PolentaA Sermoneta, domenica 18 gennaio, si svolge la tradizionale Sagra della Polenta.

Sagra della polenta e del fritto misto: una domenica tra tradizione e divertimento a San Vito RomanoDomenica 22 febbraio, San Vito Romano celebra la III Edizione della Sagra della Polenta e del Fritto Misto, un evento imperdibile che unisce gastronomia, tradizione e divertimento. Questo piccolo borg ... msn.com

Borgo Tossignano, un paese diviso tra polenta e maccheroni. Torna la storica sagra del martedì grassoMartedì 17 giornata di festa per tutto il paese. Momento clou il tradizionale scambio dei piatti artistici, segno di una storica rivalità superata ... ilnuovodiario.com

