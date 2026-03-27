Mondeghili la mitica polpetta milanese è questione lessicale e identitaria

I mondeghili sono considerati un piatto tradizionale della cucina milanese, riconosciuti come simbolo identitario della città. La loro definizione e origine sono soggette a discussioni lessicali, ma rappresentano comunque un elemento distintivo della cultura locale. La ricetta prevede l’utilizzo di carne avanzata, formaggi e pane raffermo, e vengono solitamente preparati in occasioni festive o come piatto quotidiano.

Con discreta approssimazione non esiste nulla di più milanese - in essenza - di quanto lo siano i mondeghili. Mi spiego: ciò che gravita attorno alla tradizione culinaria meneghina può confluire nella polpettina. Il risotto giallo per il lesso del brodo, l’ossobuco sempre per quel brodo che genera il lesso, protagonista assoluto del piatto. Tanto basterebbe, ma ci sono anche aspetti emotivi, tratti identitari della milanesità: i mondeghili sono ingegno, recupero, croccantezza, gusto grasso e informale. Il sapore può risultare spigoloso, il tocchetto di grasso prima o poi s’incontra. Onesti, palesi sin dall’aspetto, proprio come l’ormai raro milanese vero: di primo acchito non ispira simpatia però poi può piacere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mondeghili, la mitica polpetta milanese è questione lessicale e identitaria Articoli correlati Trump presenta il ritorno della manifattura come questione identitaria. Ma la realtà smentisce la retoricaLa globalizzazione, per anni raccontata come una storia di efficienza, abbattimento dei costi e vantaggi competitivi, ha prodotto in Occidente un... Leggi anche: A chi il futuro? A noi! La carestia lessicale della destra italiana Mondeghili ricetta milanese virale: provala così a casa Altri aggiornamenti su Mondeghili la mitica polpetta milanese... Giornata mondiale della polpetta: ecco dove mangiare i mondeghili, la versione milanese delle «meat ball»Dagli Stati Uniti all'Australia, oggi nel mondo si celebra il tradizionale «meat ball day», il giorno della polpetta. A Milano, questo significa solo una cosa: onorare la ricorrenza con dei mondeghili ... milano.corriere.it Gorgonzola, c’è la Sagra dei mondeghili: le polpette della tradizione povera lombardaNon solo gorgonzola, nell’anno degli allori alla sagra madre e del conferimento alla città del titolo di Città del formaggio... Non solo gorgonzola, nell’anno degli allori alla sagra madre e del ... ilgiorno.it