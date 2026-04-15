Mondadori compra una parte di Hoepli | ufficializzato l' accordo

Mondadori ha confermato l'acquisto di una sezione dell'editoria scolastica di Hoepli. L'offerta era stata presentata al liquidatore il 25 marzo, e oggi si è concluso l'accordo, che sarà completato entro i primi sei mesi dell'anno. L'operazione riguarda una parte specifica dell'attività dell'azienda.