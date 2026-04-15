Mondadori compra una parte di Hoepli | ufficializzato l' accordo
Mondadori ha confermato l'acquisto di una sezione dell'editoria scolastica di Hoepli. L'offerta era stata presentata al liquidatore il 25 marzo, e oggi si è concluso l'accordo, che sarà completato entro i primi sei mesi dell'anno. L'operazione riguarda una parte specifica dell'attività dell'azienda.
Mondadori ha acquistato ufficialmente il ramo dell'editoria scolastica di Hoepli. La presentazione dell'offerta al liquidatore era stata comunicata lo scorso 25 marzo e oggi, 15 aprile, l'operazione è stata ufficializzata e verrà perfezionata entro il primo semestre dell'esercizio in corso.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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