Moncler e Cartier rubati in casa poi il ricatto | arrestato un 23enne con l' appuntamento pilotato

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo aver organizzato un incontro con la polizia, in zona Porta Venezia, in cui ha tentato di ottenere denaro in cambio di oggetti di valore rubati in precedenza. L’episodio è iniziato con un furto in una residenza privata, seguito da richieste di riscatto per il recupero di beni di lusso, tra cui accessori di marca. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del sospetto.