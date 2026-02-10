La Moncaro finisce all' asta Base di partenza a 14 milioni di euro

La storica azienda vinicola Moncaro finisce all’asta con una base di partenza di circa 14 milioni di euro. La cifra comprende i beni immobili, mobili e l’avviamento. La vendita si terrà a Montecarotto e potrebbe cambiare le sorti di questa realtà locale, molto conosciuta in zona.

La cifra è comprensiva di beni immobili, mobili e avviamento. Il ministero tenterà di preservare il rapporto con il territorio e la filiera produttiva MONTECAROTTO – Moncaro all’asta per 14 milioni di euro circa. La cifra è comprensiva della valutazione dei beni immobili, mobili e dell'avviamento. La più grande cooperativa vitivinicola delle Marche verrà “battuta” attorno alla metà di marzo. Ancora ignora tuttavia la data precisa e la piattaforma di vendita. L’azienda, da tempo in liquidazione coatta dopo la crisi irreversibile che l’ha coinvolta, per volontà del ministero proverà a salvare il rapporto con il territorio e la sua filiera locale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Moncaro Asta

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Moncaro Asta

