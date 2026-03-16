assegno unico entro quando presentare la dsu per non perdere oltre 100 euro al mese

Entro il 20 marzo, chi ha aggiornato l’Isee riceverà l’Assegno Unico di marzo 2026, comprensivo di arretrati di gennaio e febbraio. La somma massima prevista sarà pagata a partire dal 19 marzo. Chi non presenterà la DSU entro questa data rischia di perdere oltre 100 euro al mese. L’assegno viene erogato automaticamente a chi ha già aggiornato i documenti necessari.

È in pagamento l’ Assegno Unico di marzo 2026. Tra il 19 e il 20 marzo l’Assegno Unico verrà erogato con importo massimo e arretrati di gennaio e febbraio a chi ha aggiornato l’Isee. Per tutti i nuclei familiari che hanno la domanda in stato “accolta”, tra pochi giorni sarà erogato l’importo rivalutato del +1,4% secondo l’adeguamento annuale all’inflazione stimato dall’Istat. Tutti coloro che invece non hanno aggiornato l’Isee con la dichiarazione sostitutiva unica entro il 28 febbraio 2026 perdono la possibilità di ottenere l’importo massimo fino alla prossima data utile. Infatti, non si perde il beneficio, ma si dovrà attendere il 30 giugno 2026 per ottenere gli arretrati spettanti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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