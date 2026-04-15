Nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale battendo in due set un avversario non annunciato. La sua vittoria permette al giocatore di avanzare nella competizione sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club. Intanto, il suo avversario ai quarti sarà un atleta già qualificato, mentre un altro partecipante ha subito una rimonta amara in un match precedente.

Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale del “Bmw Open”, torneo Atp 500 in corso sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Successo in due set contro Bergs Il 23enne romano, numero 16 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, ha superato negli ottavi di finale il belga Zizou Bergs, numero 40 della classifica Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 13 minuti di gioco. Addio sogni di gloria per Darderi Niente da fare, invece per Luciano Darderi che ha subito una rimonta amarissima: l'azzurro, dopo un primo set in surplace (6-2) si è arreso al ritorno di fiamma di Vit Kopriva che ha vinto secondo e tre parziali (6-46-1).🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Monaco sorride a metà: Cobolli ai quarti, battuto Bergs in due set. Rimonta amara per Darderi

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