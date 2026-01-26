Nella 22ª giornata del campionato 2025-26, le decisioni arbitrali sono al centro dell'attenzione. L’arbitro Mariani non vede, ma c’è lui: Doveri Daniele di Volterra, al VAR. Con dodici infortunati, il focus è sulla gestione delle situazioni in campo e sull’utilizzo del supporto tecnologico. Un approfondimento sulle sfide e le decisioni di questa fase del torneo.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO ALLA 22° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2025-26 Dodici infortunati. Mai vista al mondo un’ecatombe così. Poi qualcuno spiegherà. Poi qualcuno spiegherà la gestione di Ferribotte e del suo infortunio. Che non mi dà pace. Guarito e messo in campo. E ora in sala operatoria a Londra. Zambo una veloce apparizione poi sparito dai radar. In più bisogna fare i conti con un mercato bloccato. Una autentica porcata imposta dall’Onorata Società per impedire ritocchi alla rosa. In più ci sono echi di baruffe fra il Feroce Salentino e quel procuratore cafone e famelico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’arbitro Mariani non vede. E il Var? Chi c’è al Var? Ma c’è lui! Doveri Daniele da Volterra. Tutto chiaro

Approfondimenti su doveri daniele

Per l’incontro tra Inter e Napoli della 20ª giornata di Serie A, l’arbitro designato è Daniele Doveri.

La moviola di Milan-Genoa, match della 19ª giornata di Serie A 2025-2026, si concentra sulle decisioni di Mariani e Di Paolo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su doveri daniele

Argomenti discussi: Juve-Napoli, l’arbitro è di nuovo Mariani: Allegri incredulo. Doveri al Var: la Cabala dice…; Hojlund e Vergara a terra, era rigore? Furia Conte in Juventus-Napoli. Cos'è successo; Juventus-Napoli, due rigori negati agli azzurri: la frase di Conte a Mariani, imbarazzo Marelli e Stramaccioni; Juve-Napoli, la moviola: Mariani non vede il rigore su Holjund. Doveri fa peggio.

Il surreale dialogo tra Vergara e Mariani durante Juve-Napoli: Prima di tutto sono italiano. La replica dell'arbitroNel corso del match andato in scena all'Allianz Stadium di Torino, non è passato inosservato il siparietto tra il direttore di gara e il centrocampista azzurro ... corrieredellosport.it

Juventus-Napoli, promosso l’arbitro Mariani anche se l’abbraccio di Bremer era da rigoreIl Napoli ha perso 3-0 contro la Juventus. Ci sono stati dubbi per un contatto tra Bremer e Hojlund, ma l'arbitro Mariani non ha dato rigore. ilnapolista.it

L’arbitro Mariani non vede. E il Var Chi c’è al Var Ma c’è lui! Doveri Daniele da Volterra. Tutto chiaro Benvenuti al Campionato più avvelenato d’Europa signore e signori. Poi qualcuno spiegherà la gestione di Neres e del suo infortunio. Che non mi dà pace. - facebook.com facebook