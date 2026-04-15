Momenti difficili in una scuola a Perugia | 12enne dà in escandescenza lancio di oggetti

In una scuola media di Perugia si sono vissuti momenti di tensione quando un alunno di 12 anni ha avuto un comportamento aggressivo, dando in escandescenza e lanciando oggetti. La situazione ha richiesto l'intervento dei Carabinieri della città, oltre all'assistenza del personale dei servizi sociali e degli operatori sanitari presenti sul posto. L'episodio si è verificato durante le ore di lezione, creando disagio tra studenti e insegnanti.

Minuti difficili in una scuola media di Perugia, dove è stato necessario l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Perugia, oltre che del personale dei servizi sociali e degli operatori sanitari. Purtroppo, il protagonista di questa difficile situazione è un ragazzino di 12 anni - già.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Una vita di grandi successi e grandi amori, attraversata anche da momenti difficili, come il tentato suicidioÈ morto oggi a 91 Gino Paoli, uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana, capace di realizzare incredibili successi in diversi decenni,...

Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuolaIn provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mo Salah è il mio giocatore preferito, essendo arabo, l'ho ammirato; Tredici Pietro: Quanti momenti difficili. Le porte in faccia mi hanno fatto crescere; Un paese dove le api sono curate dalla comunità: storia dell'apiario sociale di Molina di Fumane dove gli abitanti fanno gli apicoltori e si aiutano nei momenti difficili; Maurizio Lastrico: Mio padre assente, non ricordo il suo viso. Di lui porto l'ira e l'emotività. Momenti difficili? Sostituire Crozza a...

Maurizio Lastrico: «Mio padre assente, non ricordo il suo viso. Di lui porto l'ira e l'emotività. Momenti difficili? Sostituire Crozza a Dimartedì»Maurizio Lastrico torna al cinema con Benvenuti in campagna. Una commedia legata alla realtà. Anche alla sua. Perché lui a lavorare la terra non ci si vede proprio ... ilmessaggero.it

Perché nei momenti difficili si compra oroQuando i telegiornali parlano di tensioni internazionali, inflazione, crisi energetiche o mercati in caduta, spesso la quotazione dell’oro tende a salire. E molti si fanno una domanda: conviene ... notizie.tiscali.it

“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da li!” #domosportingcenter facebook

Tredici Pietro: “Quanti momenti difficili. Le porte in faccia mi hanno fatto crescere” x.com