Il settore molitorio di Piacenza registra un risultato positivo con il bilancio di Molino Dallagiovanna, che nel 2025 ha totalizzato un fatturato di 48 milioni di euro. La crescita evidenziata rappresenta un dato rilevante per l'azienda e il comparto locale. L'incremento dei ricavi si inserisce in un quadro di espansione per l'industria molitoria della regione.

Il settore molitorio di Piacenza segna un passo avanti significativo con il bilancio di Molino Dallagiovanna, che chiude l’esercizio 2025 con un fatturato da 48 milioni di euro. L’azienda storica, che affonda le radici nel 1832 e oggi vede la gestione coordinata tra la quinta e la sesta generazione della famiglia, registra un incremento del 2,1% rispetto all’anno precedente, consolidando la sua presenza internazionale attraverso una produzione che spazia oltre 450 varietà di farine. L’espansione globale e il nuovo modello di business familiare. La solidità economica raggiunta dalla realtà piacentina si riflette in una strategia commerciale che guarda con decisione verso l’estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Farina piacentina conquista il mondo: fatturato a 48 milioni

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