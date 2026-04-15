Modugno | rapina in azienda ferito il titolare I banditi hanno sparato
A Modugno, due uomini armati hanno fatto irruzione in un’azienda e hanno esploso alcuni colpi, ferendo il titolare. I rapinatori si sono fatti consegnare il denaro presente sul luogo prima di fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate durante l’aggressione.
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