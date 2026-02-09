Assalto al portavalori a Brindisi i banditi in fuga hanno sparato all’auto dei carabinieri | Vivi per miracolo

Questa mattina a Brindisi, un tentativo di assalto a un portavalori dell’azienda Btv Battistolli ha causato il caos sulla statale 613. I rapinatori, armati, sono fuggiti sparando contro l’auto dei carabinieri che intervenivano sul posto. L’auto delle forze dell’ordine è stata colpita, ma fortunatamente nessuno si è fatto male, anche se i militari sono stati costretti a reagire per difendersi. La scena è finita con i banditi in fuga e la strada bloccata, mentre le forze

Un assalto armato a un furgone portavalori dell'azienda Btv Battistolli ha paralizzato questa mattina la statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi. L'episodio si è verificato all'altezza dello svincolo di Tuturano, in direzione sud, coinvolgendo almeno otto malviventi e causando momenti di panico tra gli automobilisti presenti sulla carreggiata. Secondo le prime informazioni, durante l'assalto i rapinatori hanno innescato anche un conflitto a fuoco con i carabinieri, senza però provocare feriti. L'azione è stata rapida e organizzata, con mezzi incendiati e strade bloccate per impedire l'arrivo immediato delle forze dell'ordine.

