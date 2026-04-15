Kering lancia l’Accademia per le Eccellenze | Lusso in evoluzione creatività e talenti per le maison di domani

In occasione della Giornata del Made in Italy, l’azienda ha annunciato il lancio di un’accademia dedicata alle eccellenze nel settore del lusso. La presentazione si è svolta presso l’Archivio di una nota casa di moda a Firenze. L’obiettivo è formare nuovi talenti e promuovere la creatività all’interno delle maison del gruppo. L’iniziativa mira a sostenere l’evoluzione del settore attraverso programmi di formazione e sviluppo professionale.

Firenze – Per la Giornata del Made in Italy, Kering ha presentato all’Archivio Gucci di Firenze, alla presenza del senatore Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, di Luca de Meo, ceo del gruppo, e di Sabina Belli, amministratrice delegata di Pomellato e guida dell’iniziativa, “ Kering Accademia per le Eccellenze ”. È il prologo del Capital Markets Day di domani, 16 aprile, e non è un dettaglio: prima si mostra la scuola del fare, poi si vedono i conti. Luca De Meo, ceo di Kering Il Ceo Luca de Meo: “Creatività ed eccellenza sono l’essenza stessa del lusso”. Il lusso, dice Kering, sta cambiando e non può limitarsi a custodire il mestiere come una reliquia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Kering lancia l’Accademia per le Eccellenze: “Lusso in evoluzione, creatività e talenti per le maison di domani” Notizie correlate Accademia Costume & Moda riconosce i talenti di domaniAccademia Costume & Moda – ACM ha presentato nel fine settimana il BA Graduate Fashion Show ACM TALENTS 2026. Sonepar punta sui talenti junior, al via le selezioni 2026 per l'AccademiaAperte fino al 28 febbraio le candidature per Accademia Sonepar 2026: percorso gratuito a Padova e inserimento nei punti vendita.