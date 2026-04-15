La Reggia Outlet ha avviato un progetto che mira a integrare la moda, la formazione e il territorio in un percorso volto a promuovere pratiche sostenibili. L'iniziativa si articola attraverso attività rivolte sia al pubblico che agli operatori del settore, con l’obiettivo di favorire un approccio più consapevole e responsabile. Sono state realizzate diverse iniziative, coinvolgendo scuole e aziende locali, per diffondere pratiche sostenibili nel settore della moda.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi...🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Moda, formazione e territorio: così La Reggia Outlet ridefinisce la sostenibilità

Il Cilento Outlet diventa “Your Fashion Destination”: moda e territorio al centro della nuova campagnaCastellabate e i luoghi simbolo del Cilento protagonisti del racconto visivo voluto dalla direttrice Veneranda Pascale.

Alta formazione e sostenibilità: nuove competenze per la gestione del territorio e delle bonifiche(Adnkronos) – La gestione dei territori e il recupero delle aree degradate si confermano pilastri centrali della politica ambientale nazionale,...