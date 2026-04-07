Mobilità ATA 2026 2027 | domande fino al 13 aprile come verificare i posti disponibili

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, che stabilisce le procedure e le tempistiche per la mobilità del personale scolastico per l’anno 20262027. Le domande di trasferimento devono essere presentate entro il 13 aprile 2026. È possibile verificare i posti disponibili attraverso i canali ufficiali del Ministero, che pubblicano periodicamente gli elenchi aggiornati.

Con l’Ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità del personale scolastico relativa all’anno 20262027. L'articolo Mobilità ATA 20262027: domande fino al 13 aprile, come verificare i posti disponibili. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Mobilità ATA 2026/27, domande entro il 13 aprile: la guida del MIMCon l’Ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità del personale ATA relativa all’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it

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