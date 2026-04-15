Mizio Vilardi presenta Nouve da Libreria aTodomodo

Venerdì 24 aprile alle 20:30, presso la Libreria aTodomodo in Via Bellegra 46 a Roma, il cantautore pugliese Mizio Vilardi terrà una serata dedicata alla presentazione del suo brano “Nouve”. La canzone è un omaggio a Gianmaria Testa e l’evento si intitola “Un concerto dialogato”. La serata prevede un momento musicale con l’esecuzione di Vilardi e un confronto tra musica e parole.

Venerdì 24 aprile alle 20:30, presso Libreria aTodomodo in Via Bellegra 46, Roma, il cantautore pugliese Mizio Vilardi presenterà “Nouve”, brano in omaggio a Gianmaria Testa, in una serata speciale dal titolo “Un concerto dialogato”.Non un semplice live, ma un incontro costruito attorno alla.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Irene Gianeselli presenta "Speranza" a Bari alla Libreria San PaoloProsegue il calendario di incontri dedicati a Speranza, il nuovo romanzo di Irene Gianeselli pubblicato il 12 dicembre 2025, edito da Giuntinam con... Leggi anche: Benevento, Davide Ricchiuti presenta “Deadline naturale” alla Libreria Barbarossa