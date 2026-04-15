In Burundi si sta diffondendo una nuova malattia ancora senza nome né diagnosi ufficiale. Finora sono stati registrati cinque decessi e 35 persone contagiate. L’Organizzazione mondiale della sanità ha avviato un’indagine per chiarire le caratteristiche e le cause di questa patologia misteriosa. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità locali cercano di contenere la diffusione.

Non ha ancora un nome, né una diagnosi esatti e forse proprio per questo spaventa di più. È una nuova malattia, segnalata in Burundi, dove ha già causato la morte di 5 persone e il contagio di altre 35. Il timore è che possa estendersi, coinvolgendo un maggior numero di abitanti del Paese centroafricano, ma anche potenzialmente oltre i suoi confini. Da qui l’allarme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Cos’è la nuova malattia segnalata in Burundi. Come scritto in un comunicato dalla stessa Organizzazione mondiale della Sanità, la prima segnalazione della patologia, di cui non si conosce ancora l’origine, è avvenuta lo scorso 31 marzo nel distretto di Mpanda, nel nord del Burundi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mistero sulla nuova malattia non ancora diagnosticata in Burundi, l’OMS indaga

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