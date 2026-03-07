Ragazza di 21 anni scomparsa da 5 giorni a Foggia | il cellulare ritrovato lungo la statale 16

Una ragazza di 21 anni, di origine rumena, è scomparsa da cinque giorni a Foggia. La scomparsa è stata denunciata lunedì 2 marzo da una sua connazionale. Il suo cellulare è stato ritrovato lungo la statale 16, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla sua posizione o le circostanze della sparizione. Le autorità stanno conducendo le indagini per cercare di rintracciarla.

Non si hanno notizie da cinque giorni di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni di origine rumena la cui scomparsa è stata denunciata lunedì 2 marzo da una sua connazionale. La prefettura di Foggia ha diffuso una sua foto chiedendo a chiunque abbia sue notizie di contattare il 112. La donna, orfana di genitori e senza fratelli e sorelle, è giunta in Italia, a Foggia, circa tre mesi fa insieme alla connazionale per lavorare come bracciante, ma aveva iniziato a svolgere attività di prostituzione lungo la SS16 e il 2 marzo è stata vista l’ultima volta lungo quella strada, in aperta campagna dove era arrivata insieme all’amica con la quale si era data appuntamento al termine della mattinata per fare rientro a casa, abitando insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

