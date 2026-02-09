Sparito dall’ospedale ritrovato morto dopo nove giorni | il dramma di Antonino Virzì a Chivasso

Dopo nove giorni di silenzio, il corpo di Antonino Virzì è stato ritrovato senza vita nei pressi di Chivasso. L’uomo era sparito dall’ospedale, dove si era recato per un controllo, e nessuno sapeva dove fosse finito. La sua scomparsa aveva preoccupato amici e familiari, ma nessuno immaginava un epilogo così tragico. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo in quei giorni di assenza.

Chi era Antonino Virzì e perché si era allontanato dal pronto soccorso?. Il tempo, in questi casi, è un nemico crudele. E quando la speranza si spegne, lascia dietro di sé una scia di domande che nessuna autopsia potrà mai risolvere del tutto. Si è chiusa nel modo più tragico la vicenda di Antonino Virzì, il 60enne residente a Settimo Torinese scomparso la sera del 29 gennaio dal pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso. Dopo nove giorni di ricerche, appelli disperati e segnalazioni, il suo corpo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di sabato 7 febbraio in via Monviso, nel quartiere Borghetto, a circa tre chilometri dall'ospedale.

