Mistero in biblioteca | a Cervia arriva Indagine 001 Delitto in acque profonde

La Biblioteca Comunale "Maria Goia" si trasforma per una sera nel set di un intricato mistero. Giovedì 23 aprile 2026, alle ore 20.30, le sale della biblioteca ospiteranno “Indagine 001. Delitto in acque profonde”, un avvincente gioco a squadre firmato CP Productions.L’evento promette.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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