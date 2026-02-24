Lamborghini inverte rotta | addio elettrico arriva l’ibrido da 1.001

Lamborghini ha deciso di interrompere lo sviluppo di un’auto elettrica pura, motivando questa scelta con le difficoltà nella gestione della batteria. La casa automobilistica punta ora su un modello ibrido da 1.001 cavalli, che combina potenza e tecnologia. Questo cambio di strategia si riflette nella decisione di abbandonare il progetto della Lanzador come vettura completamente elettrica. La nuova configurazione si concentra su prestazioni più sostenibili senza rinunciare alla sportività. La produzione del modello ibrido è già in fase di pianificazione.

Lamborghini ribalta i piani: addio all’elettrica pura, arriva l’ibrido. Lamborghini ha deciso di abbandonare il progetto della Lanzador come veicolo elettrico puro, optando invece per una versione ibrida plug-in. Il CEO Stephan Winkelmann ha rivelato che l’interesse per un’elettrica Lamborghini è vicino a zero tra i clienti, preferendo invece soluzioni ibride che mantengono il caratteristico sound del marchio. Il concept, presentato nell’agosto 2023 durante la Monterey Car Week, avrebbe dovuto essere la prima Lamborghini completamente elettrica, con un lancio previsto per il 2029. Tuttavia, dopo tre anni di sviluppo, il progetto è stato accantonato a causa della scarsa domanda tra gli acquirenti del marchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

