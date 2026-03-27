Germania liberata la balena arenata in acque poco profonde

Una balena rimasta incagliata per diversi giorni in acque poco profonde in una località turistica sul Mar Baltico in Germania è riuscita a liberarsi durante la notte grazie a un intervento di salvataggio. L’animale, rimasto bloccato in un banco di sabbia, ha ricevuto assistenza da parte delle autorità e dei soccorritori per essere liberato. La balena ha lasciato l’area poco dopo l’intervento.

Una balena rimasta incagliata per giorni in acque poco profonde in una località turistica sul Mar Baltico, in Germania, è riuscita a liberarsi da un banco di sabbia durante la notte, grazie a un intervento di salvataggio dell’ultimo minuto. Ma non è ancora fuori pericolo. Giovedì un escavatore ha scavato un canale di fuga. La balena lo ha poi attraversato durante la notte, come ha riferito venerdì il biologo marino Robert Marc Lehmann all’agenzia di stampa tedesca dpa. Ma ha avvertito che si tratta solo di un piccolo passo nella giusta direzione per il mammifero marino, lungo 12-15 metri, e che potrà davvero tornare a casa solo se raggiungerà l’Oceano Atlantico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, liberata la balena arenata in acque poco profonde Articoli correlati Germania, riprese le operazioni per rimettere in mare una balena megattera(LaPresse) Giovedì, le squadre di soccorso nel nord della Germania hanno ripreso le operazioni per riportare in mare una balena megattera arenatasi... Germania: riprendono le operazioni per riportare in mare una balena megatteraABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo intervento dei soccorritori nel Mar Baltico Oggi, giovedì 26 marzo, nel nord della Germania, le squadre di soccorso... Tutto quello che riguarda Germania liberata la balena arenata in... Mar Baltico, liberata la balena arenata in acque poco profonde(LaPresse) Una balena rimasta incagliata per giorni in acque poco profonde in una località turistica sul Mar Baltico, in Germania, è riuscita ... stream24.ilsole24ore.com Germania, riprese le operazioni per rimettere in mare una balena megatteraGiovedì, le squadre di soccorso nel nord della Germania hanno ripreso le operazioni per ... msn.com