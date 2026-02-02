Vergara Insigne Musella e gli altri | miseria e nobiltà degli scugnizzi in maglia Napoli

La città si anima con le storie di giovani calciatori cresciuti tra le strade e i campi di Napoli. Vergara, Insigne, Musella e altri hanno vissuto momenti di gloria e di difficoltà, lasciando tracce indelebili nelle cronache sportive e nei ricordi dei tifosi. Alcuni sono rimasti nei cuori della gente, altri sono diventati simboli da esibire e poi lasciar andare, e altri ancora hanno promesso tanto, ma si sono persi nel tempo. La loro vita racconta la miseria e la nobiltà degli scugnizzi che indossano

Il viso di traccia antica, lo sguardo sfrontato che sguaina l'orgoglio, la frustata del vento in faccia a marcare un'appartenenza. I guizzi da serpente a smarcarsi dalla retorica, il piede a seguire l'istinto, l'approccio di chi è partito da lontano e no, adesso non molla niente. Scugnizzi del calcio, ogni tanto la miseria, più spesso la nobiltà a segnare il loro destino. L'ultimo è Antonio Vergara di Frattaminore. Il ragazzo che brilla nel Napoli modalità ortopedia ripercorre il solco dei tanti che prima di lui si sono imposti al grande calcio. Epicentro di tutto Napoli, i vicoli della città, la cintura urbana, una mappa che si presenta come ombelico dei sogni, centro di gravità che - quei sogni - prima li attrae, poi li culla, quindi li semina.

