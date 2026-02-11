Torino di miseria e nobiltà nel dialogo col nonno carrozziere mai conosciuto

Alla fine di luglio del 1969, Torino si prepara a cambiare. La città vive il momento di un’epoca di passaggio, tra le fabbriche che chiudono e gli operai che partono verso il Sud. In questo clima, emerge la storia di un ragazzo che dialoga con il suo nonno, un carrozziere che conosce bene le durezze di una vita di lavoro. Una narrazione semplice, cruda e vera, che si alterna tra le case di Torino e le officine, senza fronzoli e con i fatti di tutti i giorni.

Alla fine di luglio del ’69, alla vigilia della chiusura delle fabbriche e della partenza di un gran numero di operai per i loro meridioni di origine, la Fiat fece diffondere un manifesto in cui si addebitava a Lotta Continua la mancata produzione di una quantità enorme di automobili – addirittura 370 mila, mi pare di ricordare – spiegando che tutto quell’attivismo era stato finanziato dalla Volkswagen. L’iniziativa fu accolta con grande allegria. L’automobile andava forte allora, Mirafiori era una grandiosa e febbrile città nella città, ed è difficile ricordarsene oggi, quando la Fiat ha perduto nome e reputazione senza poterne imputare né operai e studenti, né aziende rivali, che del resto, Volkswagen compresa, non si sentono tanto bene. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

