Carlo Trombini, 59 anni, si è salvato dopo essere finito nel mare gelido. L’uomo, con una lunga esperienza in mare, ha raccontato di aver vissuto un vero miracolo, riuscendo a salvarsi grazie a un tronco trovato in acqua. «Mi sono aggrappato e sono riuscito a resistere», ha detto, ancora scosso dall’accaduto.

"Un miracolo può sempre succedere, ma stiamo parlando di un miracolo. E a quella speranza noi ci aggrappiamo", Carlo Trombini, 59 anni, una vita in mare. Per 20 anni con la barca e le reti. Poi negli allevamenti delle vongole. Ieri mattina era lì, dopo alcune ore nella Sacca. Sono una ventina le barche dei pescatori che perlustrano canali, isolotti, terre emerse nella disperata ricerca di Bruno Osti, 47 anni, pescatore di Gorino disperso da cinque giorni. E’ uscito alle 3 del mattino per andare a raccogliere le reti, attrezzature che usava per la pesca delle anguille. Non vi arrendete "No, siamo usciti nella Sacca appena abbiamo avuto notizia della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Un tronco e il volo nel mare gelido. Mi sono salvato, un vero miracolo"

