Miracolo a Vigonza | salvato l’agricoltore di 93 anni sotto

A Vigonza, un agricoltore di 93 anni è stato salvato dopo che il suo trattore si è ribaltato mentre cercava di estirpare un albero. L’incidente si è verificato durante il lavoro nei campi e l’uomo è rimasto intrappolato sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto e assistito l'agricoltore. La situazione è stata immediatamente sotto controllo.

Un agricoltore novantatreenne è stato salvato dalla morte a Vigonza, dopo che il suo trattore si è ribaltato addosso mentre tentava di estirpare un albero. L’incidente, avvenuto lunedì 9 marzo in via Cimitero, ha avuto esito positivo grazie all’intervento immediato di tre automobilisti fermatisi per aiutare la figlia dell’uomo. Il vecchio contadino, pur riportando ferite e una sospetta frattura al bacino, non corre pericolo di vita ed è già stato trasferito in ospedale. La figlia dell’anziano ha espresso pubblicamente gratitudine eterna verso gli sconosciuti intervenuti, definendo l’accaduto un miracolo. La dinamica del sinistro in pieno campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miracolo a Vigonza: salvato l’agricoltore di 93 anni sotto Articoli correlati Leggi anche: Il trattore si ribalta e lo investe: salvo agricoltore di 93 anni Leggi anche: Il trattore si ribalta e lo investe: salvo un agricoltore di 93 anni grazie ai passanti Aggiornamenti e notizie su Miracolo a Vigonza salvato... Argomenti discussi: Agricoltore 93enne schiacciato dal trattore ribaltato: salvato da un anziano vicino di casa. Agricoltore 93enne schiacciato dal trattore ribaltato: salvato da un anziano vicino di casaVIGONZA (PADOVA) - Il trattore si rovescia mentre sta arando un campo di sua proprietà. Grande spavento ma, fortunatamente, un lieto fine che ha del miracoloso per ... ilgazzettino.it VIGONZA | TRE SCONOSCIUTI SALVANO ANZIANO FINITO SOTTO IL TRATTORE, LA FIGLIA: «VORREI DIRVI G…10/03/2026 VIGONZA – Non si sono voltati dall’altra parte e si sono fermati a soccorrere un anziano finito sotto il trattore aiutando la figlia a tirarlo fuori prima dell’arrivo dei soccorsi. E’ accad ... antennatre.medianordest.it