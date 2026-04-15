Mira si illumina con il Carnevale della Riviera sabato sera

Sabato sera a Mira si svolge il Carnevale della Riviera, una tradizione che coinvolge la città con una sfilata notturna. L’evento, previsto per sabato 18 aprile 2026, prevede un percorso illuminato da luci e decorazioni, con maschere e carri allegorici. La manifestazione si ripete annualmente e richiama numerosi partecipanti e spettatori da tutta la zona. La sfilata si svolge lungo le vie principali di Mira, creando un’atmosfera festosa e colorata.

Sabato 18 aprile 2026, a Mira, torna il Carnevale della Riviera, una sfilata serale che trasforma la città in un percorso di luci, maschere e spettacolo.A partire dalle ore 20:00, il corteo animerà le vie principali con carri allegorici, musica e intrattenimento, regalando un’atmosfera suggestiva.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate In Riviera del Brenta si festeggia il Carnevale con spettacoli diffusi nelle piazze“Brenta mascherà” porta nelle piazze e nei teatri della Riviera del Brenta i festeggiamenti del Carnevale con spettacoli per tutte le età: un... Dalle piazze al mare, la Riviera festeggia il Carnevale con un mese di eventiRimini si prepara già dalla fine di gennaio a vivere il Carnevale, con una serie di iniziative che spaziano dal centro storico alle località balneari. Aggiornamenti e dibattiti Carnevale della solidarietà con il ballo in maschera sotterraneoTra maschere colorate, abiti, musica e luci nell'Agorà Morelli di Napoli si è tenuta la seconda edizione del ballo di Carnevale sotterraneo; l'evento benefico è stato organizzato dall'Associazione ... ansa.it Carnevale, domenica di feste ed emozioni. Maschere e carri in Riviera e nell’entroterraDomenica di festa in provincia per il Carnevale. A Diano Marina c’è attesa per la sfilata dei carri allegorici di carnevale: lo spettacolo promosso da Famia Dianese è noto per i suoi allestimenti ... ilsecoloxix.it