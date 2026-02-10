In Riviera del Brenta si festeggia il Carnevale con spettacoli diffusi nelle piazze

A Riviera del Brenta si celebra il Carnevale con una serie di eventi che coinvolgono piazze e teatri. Da metà febbraio a fine marzo, il progetto “Brenta mascherà” porta in scena spettacoli per tutte le età, organizzati dalla Conferenza dei sindaci con il supporto di Arteven. La manifestazione si svolge in diversi luoghi della zona, offrendo un ricco calendario di undici appuntamenti per animare il Carnevale e coinvolgere le famiglie.

“Brenta mascherà” porta nelle piazze e nei teatri della Riviera del Brenta i festeggiamenti del Carnevale con spettacoli per tutte le età: un calendario di undici eventi, dal 14 febbraio al 22 marzo, voluto dalla Conferenza dei sindaci e realizzato con la collaborazione del circuito Arteven e il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

