Dalle piazze al mare la Riviera festeggia il Carnevale con un mese di eventi
La Riviera si prepara a celebrare il Carnevale con un calendario ricco di eventi che coinvolgono sia il centro storico di Rimini sia le località balneari. Da fine gennaio, le piazze e le spiagge si animano con iniziative per tutte le età, offrendo un’opportunità di vivere questa tradizione in modo autentico e partecipativo, lungo un intero mese di festeggiamenti.
Rimini si prepara già dalla fine di gennaio a vivere il Carnevale, con una serie di iniziative che spaziano dal centro storico alle località balneari. L'evento centrale del palinsesto è ColorCoriandolo, giunto alla sua 24^ edizione, che trasforma il cuore della città in un palcoscenico internazionale per famiglie e visitatori. Accanto alla manifestazione principale, non mancano iniziative dei Musei comunali, dei quartieri, dei comitati turistici e delle associazioni sportive. Quest'anno, ColorCoriandolo assume un respiro internazionale ospitando performer provenienti da Argentina, Cile e Francia.🔗 Leggi su Riminitoday.it
La città si prepara al carnevale: dal 30 gennaio un mese di eventi tra centro storico, quartieri e mare
Rimini si avvicina al Carnevale, con un calendario di eventi che si svolgerà dal 30 gennaio per tutto il mese.
