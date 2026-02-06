Sette minorenni nella sala scommesse multa da quasi 7mila euro e chiusura dell' attività

La Polizia di Ferrara ha fatto un blitz in una sala scommesse, sorprendendo sette minorenni all’interno. La questura ha deciso di chiudere l’attività e ha emesso una multa di quasi 7 mila euro. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5, quando sono state eseguite le disposizioni per fermare ogni attività del locale.

Blitz nella sala slot: maxi multa e chiusura. Nel pomeriggio di giovedì 5, infatti, è stata notificata ed eseguita da parte di personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Ferrara, l’ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma pari a 6.666,67 euro (con la pena.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Ferrara Polizia Quattro minorenni trovati in una sala scommesse: sospesa la licenza e maxi multa In un'operazione a Comacchio, sono stati individuati quattro minorenni all’interno di una sala scommesse. Niente più proroghe per la sala scommesse, il Tar conferma la chiusura: "L'attività va spostata lontano da luoghi sensibili" Il Tar Emilia-Romagna ha deciso: niente più proroghe per la sala scommesse di Ravenna. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ferrara Polizia Argomenti discussi: C’è un minore nel locale, chiusa la sala slot; Incubo durante le lezioni di musica. Abusi sessuali su sette bambine. Maestro condannato a 11 anni; La sicurezza è una cosa di tutti. Ferrara, 7 minori nella sala scommesse: sanzione da oltre 6.600 euro e chiusura per 10 giorniBlitz della Polizia amministrativa in una sala scommesse di Ferrara, dove è stata eseguita un’ordinanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che prevede il pagamento di una sanzione da 6.666,67 ... pressgiochi.it Minorenni in una sala scommesse di Ferrara, maxi multa e locale chiusoFerrara Dieci giorni di chiusura e un’ingiunzione di pagamento per una multa da 6.666 euro per una sala scommesse di Ferrara al cui interno la Polizia di Stato ha trovato sette giovani minorenni inten ... msn.com SUD TV. . Aggressione a due minorenni in pieno centro a Battipaglia, in via Italia: le ragazze sono state soccorse e medicate all’ospedale Santa Maria della Speranza, con prognosi di sette giorni. La madre di una delle vittime chiede maggiore presenza delle f facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.