A Tivoli, sono stati scoperti alcuni minorenni all’interno di una sala scommesse, che è stata chiusa per dieci giorni. Contestualmente, un dipendente del locale è stato sanzionato per il possesso di cannabis. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla chiusura temporanea dell’attività e all’applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del dipendente. Nessuna altra informazione riguardo ai soggetti coinvolti o alle circostanze dell’accaduto è stata resa nota.

Minorenni all’interno di una sala scommesse e un dipendente trovato con sostanze stupefacenti: è questo il bilancio di un controllo effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Tivoli nel quartiere Collefiorito. L’operazione, condotta nella notte, ha portato alla sospensione della licenza e alla chiusura dell’attività per 10 giorni, come disposto dal Questore di Roma. Controlli notturni e minori presenti nel locale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il controllo è avvenuto durante le ore notturne in un locale di Tivoli autorizzato alla raccolta di scommesse e all’installazione di sistemi da gioco. Gli agenti, una volta entrati, hanno subito notato la presenza di ragazzi molto giovani, alcuni dei quali minorenni, che si trovavano all’interno dell’esercizio in violazione della normativa vigente.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tivoli, minorenni nella sala scommesse e dipendente in possesso di droga: pugno di ferro del Questore

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