Minori e social network Carfagna incalza il Parlamento | Accelerare su nuove norme si può fare presto e bene

Da orizzontescuola.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente della Commissione Europea ha evidenziato i rischi legati all’esposizione dei minori a contenuti dannosi sui social network, suscitando una discussione immediata tra i politici italiani. La ministra per le pari opportunità ha sollecitato il Parlamento a intervenire rapidamente, sottolineando che è possibile approvare norme efficaci in tempi brevi. La questione riguarda l’adeguamento delle regolamentazioni per proteggere i giovani dagli effetti nocivi di internet.

L’allarme lanciato dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sui rischi connessi all’esposizione dei più giovani a contenuti pericolosi sul web trova immediata eco nel dibattito politico italiano. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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